Internacional

Em reunião com Milei, Trump diz que Argentina não precisa de 'resgate'

23/09/2025 14:29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (23), que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico". 

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump ao se reunir com Milei diante de repórteres à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

A Argentina enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para Milei no Congresso, após reveses eleitorais e políticos.

Os Estados Unidos podem anunciar em breve algum tipo de ajuda, após o Departamento do Tesouro indicar na segunda-feira que está disposto a "fazer o que for necessário". 

A Argentina é um aliado "sistematicamente importante", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessen. 

A ajuda poderia vir na forma de uma linha de swap cambial, compras diretas de moeda estrangeira e aquisições de dívida governamental, disse ele. 

"Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e ele tem meu apoio total e completo para sua reeleição como presidente", acrescentou Trump em sua rede, Truth Social.

