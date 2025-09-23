Assine
Kakay e Daniela Pinheiro falam do Brasil em Portugal

‘Conversas no Carmo’ traça caminhos de diálogo entre Brasil e Portugal

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
23/09/2025 11:51

Kakay e Daniela Pinheiro falam do Brasil em Portugal
Kakay e Daniela Pinheiro falam do Brasil em Portugal

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e a jornalista Daniela Pinheiro participam na próxima terça-feira, 1°, em Lisboa, de “Conversas no Carmo — Vozes do Brasil e de Portugal em diálogo com o mundo”. O encontro, marcado no emblemático Largo do Carmo, ponto histórico da Revolução dos Cravos, propõe uma conversa informal e provocadora mediada por Felipe Varela, sócio-fundador do jornal Público Brasil.

Kakay é um dos principais criminalistas do país e Daniela Pinheiro é diretora de Comunicação da República.org e curadora da Casa República na Flip, com passagens por veículos como piauí, Folha de S.Paulo, Veja e Época.

Segundo os organizadores do encontro, o debate pretende atravessar temas urgentes do Brasil, de Portugal e do cenário internacional, sem abrir mão do humor e da crítica.

Além da conversa, o público poderá aproveitar um ambiente que celebra a afinidade luso-brasileira, com vinho e apresentações de fado. A música ficará por conta de Diogo Castro e convidados.

