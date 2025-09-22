Assine
Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 16:52

O programa de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada após ameaças do governo por comentários do comediante a respeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, retornará ao ar nesta terça-feira, informou nesta segunda-feira (22) a Disney.

"Na última quarta-feira, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa em um momento emotivo para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos", disse a Disney em comunicado. A empresa é dona da emissora ABC, que transmite o programa "Jimmy Kimmel Live!".

"Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e, após [essas discussões], decidimos que o programa volte ao ar na terça-feira."

pr/dga/am

Tópicos relacionados:

entretenimento eua televisao

