Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump criticará 'instituições globalistas' em discurso na ONU, indica Casa Branca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 14:57

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacará na terça-feira (23) as "instituições globalistas" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, a reunião central do organismo internacional, informou a Casa Branca.

Trump "abordará como as instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial e apresentará sua visão direta e construtiva do mundo", declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma sessão informativa.

aue-dk/dw/db/dga/ic

Tópicos relacionados:

diplomacia eua onu politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay