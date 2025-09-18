Assine
Início Internacional
Internacional

Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia

18/09/2025 14:39

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (18) "por motivos pessoais", após quase sete anos no cargo. 

Em seu discurso ao Conselho de Segurança, o diplomata norueguês expressou sua "profunda gratidão e dívida ao povo sírio, que demonstrou extraordinária coragem e humanidade ao longo destes anos". 

"Como minha família e colegas sabem, há muito tempo pretendo seguir em frente", disse Pedersen, que ocupa o cargo desde outubro de 2018. 

Mas "dadas as mudanças extraordinárias que ocorreram na Síria e o início de uma nova era, era meu dever e um privilégio permanecer no cargo e ajudar a orientar os esforços políticos das Nações Unidas durante os primeiros meses cruciais deste período histórico de transição política", acrescentou. 

Após a queda do presidente Bashar al-Assad em 2024, um governo de transição foi estabelecido para liderar a Síria.

