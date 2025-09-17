Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataque israelense no Líbano deixa dois mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 15:52

compartilhe

Siga no

Pelo menos duas pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um ataque israelense contra um automóvel na cidade de Baalbek, no leste do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

De acordo com a agência nacional de notícias ANI, o ataque foi realizado por um "drone israelense" na cidade que abriga um complexo de templos romanos reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Nem a ANI nem o ministério divulgaram detalhes sobre a incursão ou a identidade das vítimas.

Israel realiza com frequência ataques em território libanês, alegando ter como alvo o Hezbollah, apesar do acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024, que encerrou mais de um ano de confrontos — incluindo dois meses de guerra aberta — entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

No mês passado, sob pressão dos Estados Unidos e temendo uma intensificação dos ataques israelenses, o governo libanês ordenou que o Exército elaborasse um plano para desarmar o Hezbollah, bastante enfraquecido após a guerra.

Segundo Beirute, o Exército libanês tem um prazo de três meses para concluir esse desarmamento na região sul do país, próxima à fronteira com Israel.

jos/tp/pc/jvb/lm/am

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay