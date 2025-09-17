Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 15:27

compartilhe

Siga no

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta quarta-feira (17) que ainda não sabe quando será o retorno do atacante Lamine Yamal, que sofre com dores no púbis e está fora do jogo contra o Newcastle, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

"Se voltar, é para estar 100%. É um jogador jovem e temos que cuidar dele", disse Flick em entrevista coletiva na véspera da partida contra os ingleses.

"Temos um departamento médico fantástico. Vamos ver como ele evolui", continuou o treinador, que no último fim de semana criticou a seleção espanhola por ter escalado Yamal nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 mesmo com problemas físicos.

O jovem atacante de 18 anos atuou por 70 minutos nas vitórias da Espanha sobre Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0), no início de setembro.

Sobre o Newcastle, Flick afirmou que espera "uma grande equipe, com intensidade e atenção", e ressaltou que o Barcelona precisa controlar a posse de bola e criar espaços para vencer.

Quanto à atmosfera no estádio St. James 's Park, o técnico alemão disse que confia em seu elenco.

"Temos muitos jovens, mas também veteranos, principalmente os espanhóis. Sabem suportar a pressão, esse é o nosso ponto forte. Temos confiança com a bola e precisamos entrar focados desde o início", concluiu.

rsc/pm/cb/am

Tópicos relacionados:

campeones eng esp fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay