Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China e EUA definem 'base' para acordo sobre o TikTok, anuncia secretário americano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 10:18

compartilhe

Siga no

Os Estados Unidos e a China definiram uma "base" para um acordo sobre o aplicativo TikTok, anunciou nesta segunda-feira (15) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no segundo dia de negociações comerciais entre os dois países em Madri. 

"Temos uma base para um acordo sobre o TikTok", declarou Bessent a jornalistas, acrescentando que o pacto será finalizado em uma ligação na sexta-feira entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

meg-mig/du/jvb/jc/aa

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia espanha eua internet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay