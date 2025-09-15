Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia acordo com a China sobre 'certa empresa' em meio a discussões sobre o TikTok

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 09:51

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (15) um acordo sobre uma "certa empresa", enquanto as negociações com a China prosseguem para solucionar a disputa entre os dois países sobre a gigante das redes sociais TikTok.

"Também foi alcançado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, após elogiar uma reunião comercial entre Estados Unidos, UE e China, que segundo ele correu "MUITO BEM".

Trump acrescentou que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira (19).

bur-md/lb/mr/mar/fp/aa

Tópicos relacionados:

china diplomacia empresas eua internet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay