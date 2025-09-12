Assine
Trump vai se reunir com primeiro-ministro do Catar após ataque de Israel

12/09/2025 16:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com o primeiro-ministro do Catar nesta sexta-feira (12) após um ataque israelense contra o Hamas no país árabe, um importante aliado americano na região, disse a Casa Branca.

O presidente americano e seu enviado especial Steve Witkoff jantarão com o xeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani no campo de golfe de Trump em Bedminster (Nova Jersey, nordeste), segundo um breve comunicado.

Trump declarou esta semana seu descontentamento com o ataque sem precedentes realizado por Israel no Catar na terça-feira, que tinha como alvo líderes do movimento islamista palestino Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha.

"Simplesmente, não estou muito feliz com toda a situação", disse Trump ao ser questionado por jornalistas sobre o assunto.

O Catar, que sediou várias rodadas de negociações para um cessar-fogo na guerra em Gaza, atua como mediador no conflito entre Israel e Hamas.

catar conflito diplomacia eua israel palestinos

