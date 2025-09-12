Assine
Assembleia Geral da ONU apoia um futuro Estado palestino, mas sem o Hamas

12/09/2025 11:58

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta sexta-feira (12), a "Declaração de Nova York", que visa dar um novo impulso à solução de dois Estados para Israel e Palestina, mas exclui inequivocamente a participação do Hamas. 

O texto, aprovado por 142 votos a favor, 10 contra (incluindo Israel e Estados Unidos) e 12 abstenções, condena o movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque sem precedentes ao território israelense em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra em Gaza, e exige que o grupo deponha as armas.

conflito diplomacia israel onu palestinos

