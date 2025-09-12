Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2025 08:30

compartilhe

Siga no

A Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações com a Ucrânia para encerrar o conflito estão em 'pausa', sem data definida para uma próxima rodada de conversações.

"Os canais de comunicação existem e estão bem estabelecidos. Nossos negociadores têm a possibilidade de se comunicar através desses canais, mas, por ora, pode-se falar mais de uma pausa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária.

As conversações realizadas em Istambul no início deste ano não permitiram avanços reais, exceto um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que atribuiu a si o papel de mediador entre Moscou e Kiev, quer a todo custo acabar rapidamente com a ofensiva russa em larga escala lançada em 2022.

Mas as posições de ambas as partes parecem, por enquanto, irreconciliáveis.

A Rússia exige a desmilitarização e rendição da Ucrânia, assim como a cessão das regiões ucranianas cuja anexação reivindica, embora não as controle completamente.

A Ucrânia considera essas condições inaceitáveis e exige garantias de segurança por parte de seus aliados, já que está convencida de que a Rússia voltaria a atacá-la mesmo em caso de acordo de paz.

bur/thm/hgs/pb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay