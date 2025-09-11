Assine
Primeira Turma do STF condena Jair Bolsonaro por golpe de Estado

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2025 18:07

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ministros devem agora definir o tamanho das penas.

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF decidiu sentenciar Bolsonaro, acusado de ter liderado uma organização criminosa armada para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

