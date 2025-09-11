Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem mencionar Israel

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nesta quinta-feira (11) os recentes ataques no Catar e pediu uma "desescalada", embora tenha se abstido de mencionar Israel, segundo um comunicado.

O Conselho de Segurança expressou "sua condenação aos recentes ataques em Doha, território mediador-chave" e ofereceu seu "apoio à soberania e integridade territorial do Catar".

A declaração requer a unanimidade dos 15 países-membros, entre eles os Estados Unidos, aliado de Israel.

