Internacional

Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é detido, diz chefe do FBI

10/09/2025 19:42

As autoridades prenderam um suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk após o ataque fatal em uma universidade dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (10) o chefe do FBI, Kash Patel.

"O suspeito deste ataque a tiro horrível hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora detido", escreveu Patel na rede X, onde prometeu "atualizações assim que estiverem disponíveis".

