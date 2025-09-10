Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA

O jovem influenciador de direita Charlie Kirk, um importante aliado do presidente americano, Donald Trump, foi baleado nesta quarta-feira (10) em um evento público em uma universidade dos Estados Unidos.

Kirk estava na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o incidente, informaram CNN e Fox News. Seu estado de saúde ainda não é conhecido.

Um vídeo do local dos fatos mostra Kirk falando sob uma tenda em frente a milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único disparo. Kirk cai em sua cadeira e gritos de pânico são ouvidos entre o público.

"Todos devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um grande cara do começo ao fim. Que Deus o abençoe!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Christine Nelson, da polícia da Utah Valley University, confirmou apenas que "houve disparos" e pediu "às pessoas que permaneçam em suas casas". Um alerta enviado aos estudantes informou que uma pessoa havia sido detida.

"Foi dado um único tiro no campus contra um orador visitante. A polícia está investigando; o suspeito está detido", dizia o alerta, segundo o meio local Deseret News.

O ex-congressista de Utah Jason Chaffetz, que estava presente no evento, disse à Fox News que o disparo ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas.

"A primeira pergunta foi sobre religião. Ele falou por cerca de 15, 20 minutos. A segunda pergunta, curiosamente, foi sobre atiradores transgêneros, atiradores em massa, e no meio disso, ouviu-se o disparo", declarou Chaffetz à emissora, ainda abalado.

Com apenas 31 anos, Kirk tem uma enorme influência na política dos Estados Unidos e contribuiu para o aumento do apoio a Trump entre os eleitores mais jovens, um dos fatores-chave no retorno do republicano à Casa Branca.

