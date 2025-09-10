Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conselho de Segurança da ONU adia reunião sobre ataque israelense no Catar para quinta-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2025 12:33

compartilhe

Siga no

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os ataques israelenses no Catar foi adiada para quinta-feira (11), a pedido das autoridades cataris, anunciou a Coreia do Sul, que ocupa a presidência rotativa. 

"O Conselho de Segurança adiou a reunião de emergência de hoje (quarta-feira) sobre a situação no Oriente Médio para amanhã à tarde, a pedido do Catar, para que o primeiro-ministro catari possa participar", segundo um comunicado da presidência. 

Não está claro se o primeiro-ministro catari participará pessoalmente da reunião.

gw/sst/nn/mar/aa

Tópicos relacionados:

catar diplomacia israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay