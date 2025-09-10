Conselho de Segurança da ONU adia reunião sobre ataque israelense no Catar para quinta-feira

Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os ataques israelenses no Catar foi adiada para quinta-feira (11), a pedido das autoridades cataris, anunciou a Coreia do Sul, que ocupa a presidência rotativa.

"O Conselho de Segurança adiou a reunião de emergência de hoje (quarta-feira) sobre a situação no Oriente Médio para amanhã à tarde, a pedido do Catar, para que o primeiro-ministro catari possa participar", segundo um comunicado da presidência.

Não está claro se o primeiro-ministro catari participará pessoalmente da reunião.

