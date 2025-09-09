Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 17:45

compartilhe

Siga no

O presidente americano, Donald Trump, negou, nesta terça-feira (9), ter tido alguma participação no ataque contra a cúpula do Hamas no Catar, e afirmou que a decisão foi do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Esta foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro Netanyahu, não foi uma decisão tomada por mim", disse Trump em uma publicação em sua rede, Truth Social, acrescentando que quer que a guerra em Gaza "TERMINE, JÁ!".

dk-jz/val/mvv/am

Tópicos relacionados:

catar conflito diplomacia eua hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay