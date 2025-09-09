Assine
Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 15:33

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta terça-feira (9), que seis pessoas morreram nos bombardeios israelenses em Doha, capital do Catar, mas que nenhum dos negociadores faleceu.

O ataque matou o filho do negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya, o chefe de seu gabinete e três guarda-costas, indicou o grupo islamista em um comunicado, acrescentando que um membro das forças de segurança do Catar também faleceu.

Mas "o inimigo não conseguiu assassinar os membros da delegação encarregada das negociações", insistiu.

bur-aya/sag/pc/yr/am

Tópicos relacionados:

catar conflito gaza hamas israel palestinos

