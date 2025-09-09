Assine
Internacional

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 15:09

O presidente Donald Trump "lamenta profundamente" que o ataque perpetrado por Israel, nesta terça-feira (9), contra a cúpula do Hamas tenha ocorrido no Catar, "um aliado dos Estados Unidos", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Assim que souberam, os Estados Unidos informaram ao Catar que as forças israelenses estavam atacando a residência onde altos dirigentes do Hamas estavam em Doha, revelou Leavitt.

Tópicos relacionados:

catar conflito eua hamas israel palestinos politica

