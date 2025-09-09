Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar 'imediatamente' se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 14:21

compartilhe

Siga no

A guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o movimento islamista palestino Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (9).

"Israel aceitou os princípios, a proposta apresentada pelo presidente Trump para colocar fim à guerra, começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns", declarou Netanyahu em um ato celebrado na embaixada americana em Jerusalém.

"Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente", acrescentou.

glp-acc-jd/kir/pc-sag/mb/aa/yr

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay