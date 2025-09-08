Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 12:56

compartilhe

Siga no

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (8) que a agência espera chegar a um acordo "nos próximos dias" para retomar integralmente suas inspeções nucleares no Irã, afirmando que "o tempo está se esgotando". 

"Espero sinceramente que nos próximos dias seja possível chegar a uma conclusão frutífera" nas negociações "para facilitar a retomada do nosso indispensável trabalho com o Irã", disse Grossi em uma reunião trimestral do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

Embora tenha considerado que "houve avanços", o diretor observou que as "modalidades" ainda estavam sendo negociadas. "Ainda há tempo, não muito, mas suficiente se houver boa-fé e um claro senso de responsabilidade", afirmou. 

No final de agosto, uma equipe de inspetores da AIEA retornou brevemente ao Irã para supervisionar a substituição de combustível na usina nuclear de Bushehr, a única central nuclear do país. 

No entanto, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que isso não significava uma retomada total da cooperação.

A AIEA está em negociações com o Irã para determinar como retomar integralmente as inspeções de suas principais instalações nucleares após os bombardeios israelenses e americanos em junho. 

Teerã suspendeu sua cooperação e os inspetores abandonaram o Irã após esses ataques a instalações nucleares e militares. 

O Irã critica a AIEA por não condenar os bombardeios e, em julho, aprovou uma lei que proíbe qualquer cooperação em princípio.

kym/bg/oaa/mr/hgs/mb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia ira nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay