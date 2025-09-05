O lado obscuro: o que acontece quando alguém morre na Disney?
Parques temáticos têm protocolo para não estragar o "lugar mais feliz do mundo"; entenda
O "lugar mais feliz do mundo" é um slogan associado à Disney, querendo associar os parques temáticos às sensações de alegria e imaginação para crianças e adultos. Esta frase encapsula a visão de Walt Disney de um lugar dedicado à felicidade e inspiração, onde a fantasia e os sonhos se tornam realidade.
Os parques já foram cenário de nascimentos, casamentos e outros eventos importantes. Mas provavelmente você nunca ouviu falar de alguém morrendo dentro de um deles.
Um ex-funcionário, identificado como Cruz, revelou detalhes surpreendentes sobre o que acontece quando um visitante morre em um parque da Disney. Segundo ele, existe uma política clara: ninguém é oficialmente declarado morto enquanto ainda estiver dentro das dependências do resort.
“No parque, ninguém jamais morreu ou morrerá. É o lugar mais feliz do mundo e você não pode deixar seus convidados morrerem lá”, disse Cruz no vídeo publicado no TikTok.
Cruz conta que presenciou o incidente em um dia particularmente quente, enquanto estava em um dos brinquedos. Uma família aguardava na fila para um kart, e entre eles estava um idoso que desmaiou subitamente. Um médico que estava por perto correu para ajudar e começou a aplicar RCP, enquanto os paramédicos assumiam os procedimentos de emergência.
“Durante todo esse tempo, o homem não estava respirando. Eles estavam fazendo RCP nele, tentando reanimá-lo, sem sucesso. Eu pensei: ‘Cara, esse cara está morto, por que ainda estão tentando trazê-lo de volta?’”, narrou.
A resposta veio de seu gerente: “Ninguém morre na Disney World. Todos são ressuscitados ou submetidos a tentativas de ressuscitação até saírem da propriedade e serem formalmente declarados mortos”.
Protocolo de “tentativa de ressuscitação”
Segundo relatos, a política da Disney consiste em manter esforços de reanimação, independentemente da gravidade da situação, até que a pessoa seja removida do parque. Enquanto estiver dentro das propriedades, a morte não é oficialmente declarada.
“Isso garante que a experiência do visitante continue intacta e que a imagem do parque como ‘o lugar mais feliz do mundo’ não seja manchada por tragédias visíveis”, explica Cruz.
No entanto, há alguns casos de mortes que ocorreram dentro do parque. Em 1984, Dolly Regene Young, de 47 anos, foi arremessada de um carrinho em um brinquedo e decapitada ao ser fatalmente atingida por outro veículo que se aproximava. O cinto de segurança de Young foi encontrado desafivelado, mas nunca foi determinado se ela o removeu sozinha ou se ele estava com defeito.
Em 2017, o menino Lane Graves, de apenas 2 anos, morreu após ser arrastado por um jacaré no complexo hoteleiro do parque na Flórida. No dia da tragédia, Lane estava brincando com a areia de uma praia quando um jacaré saiu da Lagoa Seven Seas e atacou o menino, arrastando-o para a água . O pai, Matt, ainda tentou resgatar o filho, mas não conseguiu. Após o ataque, a Disney instalou placas avisando sobre a presença dos animais , e construiu uma parede de pedra ao longo da margem da lagoa.
Onde ficam os parques da Disney?
1. Walt Disney World Resort – Flórida
- Magic Kingdom
- EPCOT
- Disney’s Hollywood Studios
- Disney’s Animal Kingdom
2. Disneyland Resort – Califórnia
- Disneyland Park
- Disney California Adventure
3. Disneyland Paris – França
- Disneyland Park
- Walt Disney Studios Park
4. Tokyo Disney Resort – Japão
- Tokyo Disneyland
- Tokyo DisneySea
5. Hong Kong Disneyland – China
- Hong Kong Disneyland Park
6. Shanghai Disney Resort – China
-
Shanghai Disneyland