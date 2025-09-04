Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/09/2025 11:44

compartilhe

Siga no

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta quinta-feira (4) que 26 países se comprometeram a participar da segurança da Ucrânia, em caso de um cessar-fogo ou um acordo de paz com a Rússia, ao término de uma cúpula em Paris. 

"Vinte e seis países se comprometeram a mobilizar (...) tropas na Ucrânia ou a estar presentes por terra, mar ou ar para fornecer essa segurança ao território ucraniano e à Ucrânia no dia seguinte a um cessar-fogo ou à paz", afirmou Macron. 

O "apoio americano" a essas garantias de segurança para a Ucrânia será concluído nos "próximos dias", acrescentou o presidente francês, após uma conversa por videoconferência com seu homólogo americano, Donald Trump.

vl-fff-tjc/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito cupula eua europa russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay