Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Os preços do petróleo recuaram drasticamente nesta quarta-feira (3), puxados por novas expectativas de um excesso de oferta após o verão no hemisfério norte, enquanto os operadores acompanham de perto a evolução das relações entre Estados Unidos e Rússia.

"O mercado está preocupado com a nova reunião dos membros da Opep+ [Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados] no domingo", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os operadores "se preocupam que a Opep+ possa considerar restabelecer a produção adicional após outra rodada de cortes voluntários", acrescentou.

No entanto, a Opep+ anunciou que vai aumentar sua capacidade de produção em 2,2 milhões de barris por ano.

"Alguns analistas estimam que a Opep+, e em particular a Arábia Saudita, afetará a cota de mercado de outros atores da indústria petrolífera" com esta atitude, avaliou a Lipow.

Até agora, "o mercado absorveu a produção adicional, mas grande parte dela foi armazenada", ressaltou.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, fechou em queda de 2,23%, a 67,60 dólares.

Por sua vez, seu equivalente americano, o barril West Texas Intermediate com vencimento em outubro, caiu 2,47%, a 63,97 dólares.

No entanto, o risco geopolítico continua importante.

O presidente americano Donald Trump, que se reunirá com seu par ucraniano Volodimir Zelensky na quinta-feira, afirmou, nesta quarta, que "coisas vão acontecer" se o presidente russo Vladimir Putin não atender a suas expectativas sobre a guerra na Ucrânia.

Segundo Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, ataques com drones ucranianos contra refinarias da Rússia deixaram fora de serviço até 20% da capacidade de refino russa.

pml-tmc/ni/dg/db/mvv/rpr