Internacional

Sete migrantes foram encontrados mortos em praias no sul da Espanha

AFP
AFP
Repórter
03/09/2025 12:17

Os corpos de sete migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (3) em duas praias no sul da Espanha após suas embarcações naufragarem, informaram autoridades locais à AFP. 

Seis corpos foram encontrados ao amanhecer na praia de Los Muertos, no município andaluz de Carboneras, enquanto outro morto apareceu na praia de Las Salinas, em Cabo de Gata, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

