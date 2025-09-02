Wall Street fecha em baixa diante de incerteza comercial

A bolsa de Nova York fechou no negativo nesta terça-feira (2), devido ao ressurgimento da incerteza comercial e à cautela dos investidores antes da publicação de dados sobre o emprego nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones cedeu 0,55%, o Nasdaq recuou 0,82% e o S&P 500 caiu 0,69%.

A praça americana está "imersa novamente nessa confusão geral" em relação à política comercial dos Estados Unidos, comentou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Em um revés importante para Donald Trump, um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou na sexta-feira que grande parte das tarifas que ele impôs eram ilegais.

Não são afetadas as tarifas adicionais que impactam setores específicos (automóveis, aço, alumínio, cobre).

Trump levará o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos para resolver o litígio em última instância.

"Isso apenas adia o desfecho da guerra comercial", lamenta Hogan. Esse "obstáculo" minou claramente os principais índices de Wall Street "depois de quatro meses consecutivos de rendimentos positivos", acrescenta o analista.

O relatório de emprego será divulgado na sexta-feira.

