De Minaur vence Riedi e volta às quartas de final do US Open

01/09/2025 14:27

O tenista australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo, venceu com tranquilidade o suíço Leandro Riedi (N.435) nesta segunda-feira (1º) e se classificou pela terceira vez na carreira às quartas de final do US Open.

No primeiro jogo do dia em Nova York, De Minaur selou a vitória por 3 sets a 0 com parciais de 6-3, 6-2 e 6-1, em uma hora e 33 minutos.

Riedi, que saiu do qualifying, era a grande surpresa das oitavas de final, depois de conseguir suas três primeiras vitórias em uma chave principal de Grand Slam.

De Minaur já havia se classificado duas vezes às quartas do US Open, em 2020 e em 2024, ano em que também alcançou essa fase em Roland Garros e Wimbledon, sem nunca ter avançado.

O australiano de 26 anos tentará chegar pela primeira vez a uma semifinal de Grand Slam contra o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev (N.15) e o canadense Felix Auger-Aliassime (N.27).

"Estou muito orgulhoso do que estou fazendo", disse De Minaur após a partida. "No fim das contas, é aqui que eu quero estar. Quero disputar grandes títulos, quero estar na briga. Estou de volta às quartas de final e vou dar o meu melhor".

