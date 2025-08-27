Assine
Exército israelense diz que evacuação da Cidade de Gaza é 'inevitável'

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (27) que a evacuação da Cidade de Gaza é "inevitável" no âmbito das operações militares no território palestino.

"A evacuação da Cidade de Gaza é inevitável (...) cada família que se deslocar para o sul receberá a mais generosa ajuda humanitária, que está sendo trabalhada atualmente", escreveu na rede social X o porta-voz de língua árabe do Exército, Avichay Adraee.

A ONU calcula em quase um milhão de pessoas a população atual da área da Cidade de Gaza, que inclui a cidade e suas imediações, no norte do território palestino, devastado por quase dois anos de guerra.

