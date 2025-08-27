Assine
Ataque israelense mata seis militares na Síria

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 07:01

Seis militares sírios morreram em um ataque israelense perto da capital Damasco na terça-feira, informou a televisão estatal síria nesta quarta-feira.

Desde que uma coalizão islamista derrubou Bashar al Assad em dezembro de 2024, Israel executou centenas de ataques na Síria, país com o qual tecnicamente se encontra em estado de guerra. Paralelamente, iniciou um diálogo com as novas autoridades.

"Seis membros do Exército sírio morreram em ataques com drones da ocupação israelense, que atingiram na terça-feira a região de Kesweh", ao oeste de Damasco, informou a emissora pública.

O Exército israelense não confirmou os ataques.

