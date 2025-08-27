Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques russos deixam um morto e dois feridos na cidade ucraniana de Kherson

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 05:58

compartilhe

Siga no

Uma mulher de 81 anos morreu em um ataque russo contra a cidade ucraniana de Kherson, que também deixou dois feridos, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais. 

Uma investigação preliminar indica que o Exército russo atacou Kherson, no sul do país, durante a madrugada com disparos de artilharia, informou o Ministério Público da cidade.

Uma mulher de 81 anos faleceu e outra de 53 anos ficou ferida e foi levada ao hospital. A administração militar da região de Kherson informou que um homem de 56 anos também ficou ferido em um ataque com drones no centro da cidade. 

O Exército russo, que ocupa quase 20% da Ucrânia, intensificou os avanços no território ucraniano nos últimos meses diante das tropas de Kiev, em menor quantidade e com menos equipamentos.

bur-sw/mas/es/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay