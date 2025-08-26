Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que buscará a pena de morte para qualquer assassinato em Washington

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/08/2025 14:44

compartilhe

Siga no

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (26) que buscará a pena de morte para os assassinatos em Washington, como parte de uma repressão ao que ele considera crimes fora de controle na capital dos EUA. 

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, D.C., buscaremos a pena de morte. E essa é uma medida preventiva muito forte, todos que a ouviram concordam", disse Trump em uma reunião de gabinete.

dk/ksb/mr/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua governo politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay