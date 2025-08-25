Assine
Mexicana Zarazúa surpreende e elimina Madison Keys na 1ª rodada do US Open

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/08/2025 16:34

A tenista mexicana Renata Zarazúa protagonizou uma das surpresas do US Open nesta segunda-feira (25) ao derrotar em sua estreia a estrela local Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália. 

Zarazúa, 82ª colocada do ranking da WTA, derrotou Keys (6ª colocada) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) e 7-5, para espanto do público na quadra central do Grand Slam de Nova York. 

Madison Keys teve um desempenho irregular, com 89 erros não forçados, contra 34 da mexicana, abrindo caminho para um dos resultados mais inesperados até o momento na chave feminina. 

Renata Zarazúa, de 27 anos, se tornou a primeira mexicana em 30 anos a vencer uma jogadora do Top 10 em um torneio de Grand Slam.

Ela vai enfrentar na segunda rodada a francesa Diane Parry, 107ª colocada do ranking mundial.

