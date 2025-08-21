Conmebol afirma que 'atuará com a maior firmeza' após violência na argentina

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) afirmou nesta quinta-feira (21) que "atuará com a maior firmeza" para punir os responsáveis pela briga entre torcedores de Independiente e Universidad de Chile durante jogo da Copa Sul-Americana na Argentina.

Na noite de quarta-feira, a partida de volta das oitavas de final, que era disputada no Estádio Libertadores de América, no sul de Buenos Aires, foi cancelada depois dos confrontos violentos entre torcedores que terminaram com mais de 100 detidos, a maioria chilenos, e quase 20 feridos, segundo as autoridades.

"No contexto da suspensão e posterior cancelamento do jogo, a Conmebol está coletando dados e processando informações, as quais estão sendo enviadas à Unidade Disciplinar para a aplicação das punições cabíveis", informou a confederação.

A Conmebol não informou quais punições poderão receber o Independiente e a 'La U', mas o regulamento estabelece multas, perda de pontos, fechamento de estádios, eliminação e até exclusão de torneios futuros.

"A Confederação reafirma seu compromisso com a erradicação dos atos de violência no futebol e pede a todos os clubes que participam de suas competições, em sua qualidade de responsáveis pela segurança quando atuam como mandantes, que implementem as máximas medidas de prevenção e controle, a fim de garantir que fatos desta natureza não voltem a se repetir", acrescentou.

Os incidentes nas arquibancadas ocorreram no início do segundo tempo, quando o jogo de volta das oitavas estava empatado em 1 a 1. Os chilenos haviam vencido por 1 a 0 na ida.

Segundo relatos, as forças de segurança demoraram a agir para conter a batalha campal. O próprio presidente do Chile, Gabriel Boric, questionou a logística da partida minutos depois dos incidentes, "desde a violência nas torcidas até a evidente irresponsabilidade na organização".

O presidente do Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizou a torcida visitante de provocar os confrontos.

