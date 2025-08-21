Assine
Internacional

Ucraniano suspeito de coordenar sabotagem do gasoduto Nord Stream é preso na Itália

AFP
AFP
Repórter
21/08/2025 09:22

Um ucraniano suspeito de ser um dos coordenadores da operação de sabotagem contra o gasoduto russo Nord Stream, no Mar Báltico, em 2022, foi preso nesta quinta-feira (21) na Itália, informou a Procuradoria federal da Alemanha. 

"A Procuradoria federal alemã ordenou a detenção, em conformidade com um mandado de prisão europeu, do cidadão ucraniano Serhii K. pela polícia italiana na província de Rimini", segundo um comunicado. 

"Serhii K. fazia parte de um grupo de pessoas que, em setembro de 2022, plantou explosivos nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, perto da ilha (dinamarquesa) de Bornholm", escreveu a Procuradoria federal da Alemanha, especializada em casos de terrorismo. 

Ele é "provavelmente um dos coordenadores da operação de sabotagem", acrescenta. 

Em 26 de setembro de 2022, quatro vazamentos foram detectados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, na ilha dinamarquesa de Bornholm, que conectam a Rússia à Alemanha e que estão no centro de tensões geopolíticas desde o início da guerra na Ucrânia.

Nenhum deles estava operacional quando os vazamentos ocorreram. Moscou já havia interrompido o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 devido à disputa entre Rússia e os países europeus que apoiam a Ucrânia. O Nord Stream 2 nunca foi lançado.

Segundo a Procuradoria alemã, "para o transporte, ele e seus cúmplices utilizaram um veleiro que havia zarpado de Rostock", um porto alemão no mar Báltico. 

"O veleiro foi alugado a uma empresa alemã com documentos de identidade falsos por meio de intermediários", continua o comunicado. 

"Os explosivos detonaram em 26 de setembro de 2022. As explosões causaram graves danos aos dois gasodutos", lembra a Procuradoria. 

Após ser transferido pelas autoridades italianas para a Alemanha, o suspeito ucraniano comparecerá perante um juiz do Tribunal Federal de Justiça alemão.

