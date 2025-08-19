Assine
Chefes da Otan se reunirão para falar sobre a Ucrânia na 4ª feira

19/08/2025 15:36

Os chefes de Estado-Maior dos exércitos da Otan vão se reunir nesta quarta-feira por videoconferência para abordar o conflito na Ucrânia e o "avanço dos esforços diplomáticos", anunciou a aliança transatlântica nesta terça-feira (19).

"Moderarei uma reunião dos chefes de Estado-Maior da Defesa das 32 nações aliadas", indicou o almirante Giuseppe Cavo Dragone, que preside o Comitê Militar da Otan, na rede social X.

Os aliados de Kiev estão conduzindo importantes negociações para determinar que tipo de garantias de segurança podem oferecer à Ucrânia em caso de um acordo de paz com Moscou, com o objetivo de evitar novos ataques russos contra o país.

As conversas aceleraram consideravelmente após a cúpula de sexta-feira passada entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Três dias depois, o magnata republicano se reuniu na Casa Branca com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e um grupo de líderes europeus com o objetivo de reabrir as conversas para um acordo de paz entre as partes.

