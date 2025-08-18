Assine
Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

18/08/2025 21:12

O presidente finlandês, Alexander Stubb, considerou nesta segunda-feira (18) que o governante russo, Vladimir Putin, não é uma pessoa confiável, em declarações feitas ao deixar uma reunião na Casa Branca com os presidentes americano, Donald Trump, ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus.

"Raramente Putin é alguém digno de confiança. Teremos então que ver se ele tem a coragem de participar de uma reunião trilateral ou se, mais uma vez, tenta ganhar tempo", disse Stubb à imprensa finlandesa.

ank-cbw/phs/nn/am

conflito diplomacia eua paz russia ucrania ue

