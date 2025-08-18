Assine
Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU

18/08/2025 13:21

O Egito está "pronto" para se juntar a uma força internacional posicionada em Gaza, declarou seu chanceler, quando uma nova proposta para um cessar-fogo no território palestino foi transmitida ao Hamas no Cairo e em seguida aceita pelo movimento islamista. 

"Estamos prontos para contribuir com qualquer força internacional que possa ser posicionada em Gaza", sob a condição de que seja baseada "em uma resolução do Conselho de Segurança, com mandato claro e dentro de uma perspectiva política", declarou Badr Abdelatty. 

"Sem uma perspectiva política, seria insensato posicionar forças" na região, afirmou durante uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro palestino, Mohamed Mustafa, no posto fronteiriço de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. 

O Egito pede há muito tempo a unidade palestina sob a liderança da Autoridade Palestina, que perdeu em 2007 o controle da Faixa de Gaza para o Hamas. 

O Cairo também demonstra estar "disposto a contribuir com qualquer esforço internacional em favor da criação de um Estado palestino", acrescentou o ministro egípcio. 

Uma nova proposta com vista a um cessar-fogo no território palestino foi entregue nesta segunda-feira ao Hamas, que a aceitou, segundo uma fonte do movimento. 

Até agora, os esforços dos mediadores Egito, Catar e Estados Unidos não conseguiram um cessar-fogo duradouro na guerra que devasta há quase 23 meses a Faixa de Gaza, ameaçada de "fome generalizada", segundo a ONU.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

