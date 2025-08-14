Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 19:33

compartilhe

Siga no

O atacante Franco Mastantuono revelou, após assinar seu contrato de seis anos com o Real Madrid nesta quinta-feira (14), que realizou o sonho de jogar pelo clube, onde outro ex-jogador do River Plate, Alfredo di Stefano, fez história.

"Meu primeiro sonho como jogador era jogar no River Plate, e consegui realizá-lo. O maior time das Américas. Muitos jogadores se transferiram do River Plate para o Real Madrid", declarou Mastantuono em entrevista coletiva no complexo esportivo de Valdebebas, nos arredores da capital espanhola.

"Para mim, é um privilégio me transferir do River Plate para o Real Madrid", afirmou o jogador, em seu aniversário de 18 anos, o que lhe permite integrar oficialmente o elenco do Real Madrid, já que o regulamento da Fifa estipula que jogadores de fora da UE devem ter 18 anos para fazer parte de uma equipe europeia.

A pouca idade o impediu de conhecer o lendário Di Stefano, também argentino, que marcou época no Real Madrid, onde quer deixar sua marca. 

"Não tive o privilégio de ver Di Stéfano, mas meus avós já me contaram, e o que ele significou para o futebol mundial e para este clube é enorme", comentou Mastantuono. 

Antes, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também falou sobre seu antigo clube e Di Stefano. 

"O River Plate tem uma conexão histórica e sentimental devido à história que nos une ao longo dos anos. Nosso sempre querido Alfredo Di Stéfano abriu caminho para que o clube se tornasse um dos maiores do mundo", disse Pérez. 

O Real Madrid anunciou a contratação em 13 de junho, após fechar um acordo com o River Plate. O valor total foi de € 63,2 milhões (cerca de R$ 398,5 milhões pela cotação atual), a transferência mais cara da história do futebol argentino.

rsc/mcd/aam/am

Tópicos relacionados:

arg esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay