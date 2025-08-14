Assine
Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

14/08/2025 16:36

A Ucrânia ordenou nesta quinta-feira (14) novas evacuações em uma área do oblast de Donetsk (leste) que inclui a cidade de Druzhkivka, após o rápido avanço do Exército russo nos últimos dias.

"Começamos a evacuação obrigatória das famílias com crianças da cidade de Druzhkivka" e de várias aldeias próximas, declarou o governador do oblast (região administrativa) de Donetsk, Vadym Filachkin, informando que ainda há 1.879 crianças na área.

O governador justificou a medida pela intensidade dos bombardeios no oblast e pelo perigo que representam, sem fazer referência direta ao avanço russo.

O Exército russo tem progredido em um ritmo incomumente rápido neste setor estratégico da frente oriental.

O avanço ocorre pouco antes da esperada cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para sexta-feira no Alasca.

Um mapa publicado pelo DeepState, um site que acompanha o andamento da guerra, mostra um estreito corredor agora sob controle russo e que poderia representar uma ameaça para a cidade de Dobropillia, ao noroeste de Pokrovsk, epicentro dos combates.

As forças russas alcançaram na terça-feira seu maior avanço em 24 horas em território ucraniano em mais de um ano, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos (ISW), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP).

