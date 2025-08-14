Assine
AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

14/08/2025 13:57

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Al Gore traz Climate Reality Project ao Rio de Janeiro -  (até 17)

 COLON (Panamá) - Canal do Panamá batizará seus dois primeiros rebocadores híbridos -  13H00

 (+) Rifaina (Brasil) - Peixe brasileiro sofre como poucos com o aumento de tarifas de Trump -  14H00

 (*) FLORES (Guatemala) - Reunião sobre segurança fronteiriça e migração entre presidentes de Guatemala e México -  15H00

 (+) Iracemápolis (Brasil) - Lula assiste à inauguração da chinesa GWM -  17H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais -  (até 16)

Europa

 OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo -  (até 22)

Ásia-Pacífico

 TÓQUIO (Japão) - 80º aniversário da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial - 

Esportes

 CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis : Torneio ATP, Masters 1000 de Cincinnati -  (até 18)

 CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis: Torneios WTA, WTA 1000 de Cincinnati -  (até 18)

 SPIELBERG (Áustria) - Moto : Campeonato Mundial de MotoGP, GP da Áustria -  (até 17)

SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina - 

 BRASÍLIA (Brasil) - Jair Bolsonaro faz exames médicos no hospital DF Star - 

DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 BOLÍVIA - Eleições gerais na Bolívia - 

Oriente Médio e África do Norte

 ISRAEL - "Greve nacional" convocada por familiares de reféns do Hamas - 

TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre mulheres, paz e segurança -  12H00

 RAIFORD (Estados Unidos) - Execução na Flórida de Kayle Barrington Bates pelo assassinato de uma mulher em 1982 -  20H00

QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025

Europa

 COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom -  (até 24)

Esportes

 MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final -  (até 22)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica -  (até 24)

