AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Al Gore traz Climate Reality Project ao Rio de Janeiro - (até 17)
COLON (Panamá) - Canal do Panamá batizará seus dois primeiros rebocadores híbridos - 13H00
(+) Rifaina (Brasil) - Peixe brasileiro sofre como poucos com o aumento de tarifas de Trump - 14H00
(*) FLORES (Guatemala) - Reunião sobre segurança fronteiriça e migração entre presidentes de Guatemala e México - 15H00
(+) Iracemápolis (Brasil) - Lula assiste à inauguração da chinesa GWM - 17H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
BOLÍVIA - Preparativos para eleições gerais - (até 16)
Europa
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)
Ásia-Pacífico
TÓQUIO (Japão) - 80º aniversário da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial -
Esportes
CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis : Torneio ATP, Masters 1000 de Cincinnati - (até 18)
CINCINNATI (Estados Unidos) - Tênis: Torneios WTA, WTA 1000 de Cincinnati - (até 18)
SPIELBERG (Áustria) - Moto : Campeonato Mundial de MotoGP, GP da Áustria - (até 17)
SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BUENOS AIRES (Argentina) - Hackers reciclam dispositivos eletrônicos contra a obsolescência na Argentina -
BRASÍLIA (Brasil) - Jair Bolsonaro faz exames médicos no hospital DF Star -
DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2025
Américas
BOLÍVIA - Eleições gerais na Bolívia -
Oriente Médio e África do Norte
ISRAEL - "Greve nacional" convocada por familiares de reféns do Hamas -
TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025
Américas
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre mulheres, paz e segurança - 12H00
RAIFORD (Estados Unidos) - Execução na Flórida de Kayle Barrington Bates pelo assassinato de uma mulher em 1982 - 20H00
QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025
Europa
COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom - (até 24)
Esportes
MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final - (até 22)
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica - (até 24)