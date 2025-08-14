Assine
Rubio tem 'esperanças' sobre cúpula Trump-Putin no Alasca

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 11:49

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (14) que tem "esperanças" sobre a cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. 

"Para alcançar a paz, acho que todos reconhecemos que será necessário um diálogo sobre garantias de segurança (...) sobre disputas territoriais", disse Rubio após assinar um acordo de cooperação contra a imigração irregular com o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, em Washington. 

"A esperança do presidente (Trump) é interromper os conflitos para que essas negociações possam ocorrer", acrescentou Rubio, que chamou o cessar-fogo de "crucial".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia

