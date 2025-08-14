Assine
Internacional

Preços no atacado nos EUA sobem em julho para maior nível em três anos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 10:34

Os preços para o produtor nos Estados Unidos subiram em julho ao nível mais elevado desde 2022, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (14).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,9% na comparação mensal, acima do previsto pelos analistas, após permanecer sem alterações em junho, indicou o Departamento do Trabalho.

O aumento nos custos dos serviços (1,1%) superou o de bens (0,7%), enquanto as autoridades buscam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Este foi o maior aumento desde março de 2022.

Os analistas do Briefing.com haviam previsto um aumento geral de 0,2%.

