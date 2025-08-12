Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

No Rio, Vettel elogia Gabriel Bortoleto: 'Muito promissor'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/08/2025 20:43

compartilhe

Siga no

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, em visita ao Rio de Janeiro, elogiou nesta terça-feira (12) o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo.

Ao volante da Sauber, Bortoleto, de 20 anos, fez sua melhor corrida na F1 no Grande Prêmio da Hungria, no dia 3 de agosto, terminando na sexta posição.

"Ele aprende muito rápido" e está "progredindo aos poucos", comentou Vettel em uma palestra no evento Rio Innovation Week. 

"Acho que ele está tendo uma ótima temporada. O carro não é muito forte, mas provavelmente o ajuda a se desenvolver", acrescentou o alemão, que deixou a F1 em 2022.

Gabriel Bortoleto pontuou em três das últimas quatro corridas do ano, nos GPs da Áustria, Bélgica e Hungria. Com 14 pontos no total, o brasileiro ocupa a 17ª posição no Mundial de pilotos.

"Seria ótimo vê-lo se aproximando do topo nos próximos anos (...) Ele parece muito promissor. Tenho certeza de que continuará na Fórmula 1 por muito tempo", concluiu Vettel.

erc/app/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

auto bra f1

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay