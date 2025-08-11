Trump diz que espera cúpula "construtiva" com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (11) que espera ter uma "conversa construtiva" com seu par russo, Vladimir Putin, em sua próxima cúpula no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e vou dizer: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca. "Eu gostaria de ver um cessar-fogo muito, muito em breve."

"Me pareceu muito respeitoso o fato de o presidente da Rússia vir ao nosso país, em vez de irmos ao país dele, ou até mesmo a um terceiro país (...) acho que teremos conversas construtivas", declarou.

"Acho que vai dar certo, mas pode dar errado", reconheceu o presidente americano, que prevê informar sobre a cúpula imediatamente aos líderes europeus e ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Me dou bem com Zelensky, mas discordo profundamente do que ele fez. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido", afirmou sobre a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky e Putin comigo. Estarei lá se precisarem de mim, mas quero marcar um encontro entre os dois líderes", acrescentou.

Trump também expressou seu descontentamento com Zelensky por descartar concessões territoriais à Rússia.

"Me incomodou um pouco Zelensky dizer: 'Bem, tenho que obter a aprovação constitucional'. Ou seja, ele conseguiu aprovação para entrar em guerra e matar todo mundo, mas precisa de uma autorização para trocar território, porque vai haver troca de território", declarou.

aue-cl/des/erl/mel/am