Lesão de Nicolás de la Cruz é "crônica", de acordo com mensagem vazada para imprensa

Uma mensagem do chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, vazada para a imprensa nesta terça-feira (22), descreve a lesão no joelho direito do meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz, que disputou sua última partida em maio, como "crônica" e "irreparável".

O jogador de 28 anos vinha sofrendo com problemas nos dois joelhos e se lesionou novamente durante um treino no final de junho, enquanto se preparava para seu retorno, que não teve sucesso,`na Copa do Mundo de Clubes.

"Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo", diz uma mensagem enviada no domingo por Runco em um grupo de WhatsApp com dirigentes do clube, segundo a ESPN Brasil.

"Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado", acrescentou Runco, segundo a emissora esportiva, em resposta a perguntas sobre a ausência do uruguaio no clássico de domingo entre Flamengo e Fluminense, pelo Brasileirão, vencido pelo time rubro-negro por 1 a 0.

Sem mencionar especificamente essa versão, Nicolás de la Cruz respondeu nas redes sociais nesta terça-feira.

"Nunca deixe ninguém lhe dizer que você não pode fazer algo", publicou o jogador no Instagram, com uma foto sua de cabeça baixa, em preto e branco.

Sua última partida pelo Flamengo foi no dia 18 de maio, no empate em 0 a 0 com o Botafogo, pelo Brasileirão. Naquele dia, ele teve que deixar o campo aos 65 minutos devido a uma torção no joelho esquerdo.

"Quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo", prosseguiu Runco na mensagem divulgada pela ESPN.

A rede relata tensões entre a equipe médica do Runco e vários jogadores, que teriam optado por tratamento particular fora do clube.

