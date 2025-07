Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou com resultados mistos nesta terça-feira, após a divulgação do resultado de empresas e na véspera do anúncio dos dados financeiros das gigantes Alphabet (Google) e Tesla.

O Dow Jones subiu 0,40% e o Nasdaq caiu 0,39%. O índice S&P 500 fechou positivo em 0,06% e bateu um novo recorde no fechamento, aos 6.309,62 pontos.

Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, destacou para a AFP "uma certa realização de lucros antes da primeira divulgação financeira dos Sete Magníficos", como são conhecidos os grandes nomes do setor de tecnologia.

Os resultados da Alphabet e da Tesla são esperados para amanhã, após o fechamento de Wall Street, e numa semana em que mais de uma centena de empresas que compõem o índice S&P 500 devem divulgar seus resultados.

"É uma temporada de resultados difícil, em que as expectativas são muito baixas, mas os preços das ações já estão muito altos", comentou Hogan, enquanto Wall Street acumula máximas históricas desde o fim de junho.

tmc/nth/mr/dga/db/cjc/lb