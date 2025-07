Lateral-direito Marc Pubill assina com Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira (22) o acordo com o Almería para a transferência do lateral-direito Marc Pubill, que assinará um contrato nas próximas horas até 30 de junho de 2030, após os exames médicos de praxe.

O jogador, que também atua na seleção espanhola, disputou 63 partidas em suas duas temporadas pelo time andaluz, marcando dois gols e dando oito assistências. Ele também foi campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024.

Revelado nas categorias de base do Club Gimnàstic Manresa, o catalão de 22 anos jogou depois no time juvenil do Levante.

Em dezembro de 2021, Pubill estreou na LaLiga pelo time 'granota', disputando 11 partidas na primeira divisão antes de se transferir para o Almería em 2023.

Este é o quinto reforço do Atlético, após as contratações de Álex Baena, o americano Jhonny Cardoso, o italiano Matteo Ruggeri e o argentino Thiago Almada.

