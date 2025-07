CBS cancela programa de apresentador que criticou acordo entre Paramount e Trump

O "The Late Show with Stephen Colbert" terminará em 2026, anunciou a CBS, após seu apresentador chamar de "suborno" o pagamento de US$ 16 milhões (R$89 milhões) que a Paramount, proprietária do canal, fez em um acordo com Donald Trump para evitar um processo judicial.

A CBS explicou em um comunicado que o cancelamento se deveu a questões financeiras "em meio a um ambiente desafiador" no horário noturno que começa às 23h30, após o horário nobre, e que é dominado por programas de comédia satírica que misturam entretenimento com comentários políticos.

A emissora descartou que essa decisão tenha qualquer relação com "o desempenho do programa, o conteúdo ou outras questões que acontecem na Paramount".

"O ano que vem será nossa última temporada", anunciou o apresentador na quinta-feira no "The Late Show with Stephen Colbert", em meio a vaias e gritos de descontentamento da plateia. "A emissora encerrará o programa em maio" de 2026.

Trump entrou com uma ação judicial contra a Paramount no ano passado, buscando US$ 20 bilhões (R$ 111 bilhões) em indenização, alegando que o programa "60 Minutes", da CBS News, editou uma entrevista com sua então rival na eleição de 2024, a democrata Kamala Harris, para melhorar sua imagem.

A Paramount fez o acordo, apesar de afirmar que o processo era infundado. Além disso, precisa da aprovação da Casa Branca para concluir sua fusão com a Skydance.

Colbert indicou que a decisão da emissora não apenas encerra seu programa, "The Late Show with Stephen Colbert", mas também encerra a franquia "The Late Show".

Colbert, que sucedeu o lendário David Letterman como apresentador, afirmou que não será substituído. "Tudo isso vai acabar", explicou.

As críticas ao cancelamento do programa foram rápidas.

"A CBS cancelou o programa de Colbert apenas TRÊS DIAS depois de Colbert denunciar (...) o acordo de US$ 16 milhões com Trump, um acordo que parece suborno", escreveu a senadora democrata Elizabeth Warren no X.

"Os Estados Unidos merecem saber se seu programa foi cancelado por motivos políticos".

O apresentador da ABC, Jimmy Kimmel, demonstrou seu apoio a Colbert: "Eu te amo, Stephen."

