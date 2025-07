EUA limitará 'serviços multilíngues' para pessoas que não falem bem inglês

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzirá "os serviços multilíngues" para as pessoas que não dominem o inglês, um novo golpe para muitos imigrantes ao prejudicar seu acesso à saúde ou à Justiça.

No ano 2000, o ex-presidente democrata Bill Clinton determinou às agências federais que garantissem que seus programas fossem acessíveis para pessoas com baixo nível de inglês. Para isso, baseou-se em uma lei de direitos civis que proíbe a discriminação por motivos de origem.

Em 1º de março, Trump designou "o inglês como idioma oficial dos Estados Unidos". Não obstante, deixou que cada agência federal tomasse as medidas que considerasse oportunas em seus serviços em outros idiomas.

Contudo, nesta segunda-feira, o Departamento de Justiça publicou instruções para aplicar o decreto.

Segundo o documento, as autoridades farão um "inventário interno completo de todos os serviços existentes que não sejam em inglês" e eliminará "gradualmente as ofertas multilíngues desnecessárias".

A administração afirma que deixa espaço "para a diversidade linguística existente nos âmbitos privado e comunitário", mas priorizará os recursos federais para "o domínio do inglês com o objetivo de empoderar os novos americanos e fortalecer a unidade cívica".

As organizações de defesa dos direitos civis temem que esses cortes prejudiquem o acesso à atenção médica, pois, até agora, os pacientes que não falam inglês têm direito a receber serviços de interpretação simultânea. Também poderiam complicar outras tarefas como preencher formulários ou votar.

Em sua defesa veemente do inglês, Trump também ordenou que os caminhoneiros dominem este idioma, em um decreto que entrou em vigor em maio.

Mais de 26 milhões de habitantes dos Estados Unidos falam inglês a um nível inferior a "muito bom", segundo dados de 2023 do escritório do censo.

Segundo essa mesma fonte, pelo menos 42 milhões de pessoas falam espanhol em casa nos Estados Unidos. Destas, 16 milhões têm dificuldades para falar inglês com fluência.

Assim que entrou para a política em 2015, Trump falou sobre a importância do inglês para a sociedade americana, especialmente no contexto da migração. Ao voltar ao poder em janeiro, fechou o site da Casa Branca em espanhol, uma medida que já havia tomado no início de seu primeiro mandato em 2017.

